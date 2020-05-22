НМ ДНР: Ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены

22 Май 2020 2020-05-22T13:37:53+03:00

По данным разведки, противник потерял до трех военнослужащих убитыми и четырех ранеными. Фото: warfiles.ru

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Народная милиция Донецкой Народной Республики подавила огневые точки украинских вооруженных формирований, с которых утром 22 мая был обстрелян пригород Ясиноватой. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены, - говорится в сообщении.

В НМ Республики отметили, что по данным разведки, противник потерял до трех военнослужащих убитыми и четырех ранеными.

- Уничтожены два миномета, - добавили в ведомстве. - Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас.

Утром 22 мая ВСУ открыли огонь из 122-миллиметровой артиллерии по пригороду Ясиноватой. Под обстрел попал поселок Верхнеторецкое Нижнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU