Донецкий политолог: Ермак попытается темой Донбасса отвлечь внимание от скандала, связанного с обнародованием «пленок Байдена-Порошенко»

21 Май 2020 2020-05-21T21:04:20+03:00

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После обнародования «пленок Байдена-Порошенко» команда президента Владимира Зеленского оказалась в двойственном положении. С одной стороны можно заслужить похвалу от Дональда Трампа. С другой – получить сильный пинок от демократов США. Выкручиваться из щекотливой ситуации должен Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- Ермаку надо придумать нечто такое, чтобы отвлечь внимание от скандала, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Уже появилась информация, что на руководителя Офиса оказывают давление американские демократы. Его настойчиво «просят» всячески блокировать расследование в этом направлении, в частности возможное создание следственной комиссии в Верховной Раде.

Политолог предполагает, что в Офисе президента Украины сейчас в спешном порядке придумывают соответствующие шаги. Одним из направлений по отвлечению внимания должна стать ситуация с Донбассом. Известно, что Андрей Ермак выступает главным модератором украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). А 2 июня глава Офиса вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой приедет в Берлин для переговоров по Донбассу. Перед этим визитом должно случиться нечто громкое, о чем можно было бы говорить с ближайшим окружением Ангелы Меркель.

- В последнее время военная ситуация в Донбассе обострилась. Республики вынуждены реагировать на бесконечные обстрелы, гибель и ранения мирных жителей, разрушение домов и инфраструктуры. Но нужно быть готовым и к более серьезным провокациям со стороны Киева. А также неожиданным «инициативам» на переговорах в ТКГ, - говорит Дмитрий Кузьменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU