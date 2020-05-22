2020-05-22T20:53:24+03:00
Политика

Киев потребовал срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР

22 мая состоялось экстренное заседание между участниками Контактных групп по Донбассу
Екатерина Сорока
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Украинская сторона сама инициировала проведение экстренного заседания Контактных групп по Донбассу. Фото: ДАНУкраинская сторона сама инициировала проведение экстренного заседания Контактных групп по Донбассу. Фото: ДАН
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22 мая прошло экстренное заседание Контактных групп. Однако украинская сторона игнорировала обсуждение мирных инициатив. И вместо этого потребовала срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР. Об этом сообщил представитель ДНР на переговорах Алексей Никоноров.

— В своем выступлении представители Киева не смогли заявить ничего вразумительного ни по одному факту гибели и ранения гражданских лиц, ни по одному факту разрушений и повреждений жилого фонда и гражданской инфраструктуры, — заявил представитель. — Вместо этого она обеспокоилась заявлениями Глав Республик и требовала срочной отмены распоряжения о приведении подразделений Народной милиции в полную боевую готовность.

В итоге позиция Киева и ультиматумы не позволили прийти к компромиссу. И в ходе заседания переговорщикам так и не удалось достичь никаких договоренностей.

Напомним, что ранее руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, заявил, что за время президентства Зеленского выросло количество обстрелов и жертв в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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