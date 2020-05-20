2020-05-20T12:35:34+03:00
Политика

При Зеленском выросло количество обстрелов и жертв в Донбассе

За год правления Зеленского украинские войска около 5000 раз нарушили перемирие с ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Итоги перемирия в Коминтерново.Итоги перемирия в Коминтерново.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при президенте Владимире Зеленском возросло почти вдвое.

«Сравнение статистики итогов командования вооруженными формированиями Украины президентом (Владимиром) Зеленским с последним годом правления предыдущего главнокомандующего показывает практически двукратный рост количества трагических последствий нарушения режима прекращения огня, - заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов на брифинге в ДАН.

В Республике в последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств.

При Зеленском шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств. Перемирие со стороны Украины было нарушено почти пять тысяч раз!

Только за вчерашний день погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями Республик.

Ранее, Глава ДНР Денис Пушилин сделал срочное заявление. В связи с активизацией агрессии со стороны Украины он приказал повысить боевую готовность подразделений Народной милиции Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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