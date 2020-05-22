Для отражения украинской агрессии подразделения НМ ДНР выведены в районы боевого предназначения
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что подразделения НМ были выведены в районы боевого предназначения.
- Подразделения Народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - Проведены тренировки на пунктах приёма личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва.
В данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ.
Напомним, что сегодня, 22 мая, Народная милиция Донецкой Народной Республики ответным огнем подавила огневые точки киевских силовиков, с которых был произведен утренний обстрел пригорода Ясиноватой.
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ИСТОЧНИК KP.RU