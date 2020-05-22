2020-05-22T16:28:36+03:00
Политика

Для отражения украинской агрессии подразделения НМ ДНР выведены в районы боевого предназначения

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ. Фото: пресс-службы Народной милиции ДНРВ данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ. Фото: пресс-службы Народной милиции ДНР
Изменить размер текста:

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что подразделения НМ были выведены в районы боевого предназначения.

- Подразделения Народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - Проведены тренировки на пунктах приёма личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва.

В данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ.

Напомним, что сегодня, 22 мая, Народная милиция Донецкой Народной Республики ответным огнем подавила огневые точки киевских силовиков, с которых был произведен утренний обстрел пригорода Ясиноватой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За год правления Зеленского количество обстрелов Республик Донбасса только возросло

Ситуация с правовыми и гуманитарными вопросами из–за действий украинского правительства также становится еще сложнее [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев потребовал срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР
Ограбление обменника в Донецке: Перед тем как забрать деньги, грабитель выстрелил из револьвера
Коронавирус в ЛНР: За сутки медики выявили еще 21 случай заболевания COVID-19
В прифронтовой Горловке ремонтируют стадион «Шахтер»
Для отражения украинской агрессии подразделения НМ ДНР выведены в районы боевого предназначения
В Стаханове горела городская поликлиника
В результате украинского обстрела поселка Верхнеторецкое Нижнее полностью разрушен дом, повреждены линия электропередач и газопровод
НМ ДНР: Ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей
Беби-бум: С начала 2020 года в ДНР родилось больше трех тысяч детей
Погода в Луганске на день: 23 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков
Погода в Донецке на день: 22 мая температура воздуха прогреется до +15
В представительстве ЛНР в СЦКК опубликовали результаты расследования по факту обстрела со стороны ВСУ
Дерево Гинкго распустило листья в ботаническом саду Донецка
Донецкий политолог: Ермак попытается темой Донбасса отвлечь внимание от скандала, связанного с обнародованием «пленок Байдена-Порошенко»
Один погиб, трое ранены: Грузовик с украинскими военными подорвался на мине, установленной сослуживцами
Глава ДНР Денис Пушилин: «Подразделения Народной милиции приведены в боевую готовность и готовы к выполнению задач по боевому предназначению»
Медподразделения ДНР перешли в режим боевой готовности
Медики ЛНР, которые борются с коронавирусом, получат денежное поощрение
Детский театр из Донецка победил на Всероссийском конкурсе-фестивале
Коронавирус в ЛНР выявили больше, чем у десяти детей
В районе Марьинки на мине ВСУ подорвался тракторист, работавший на поле