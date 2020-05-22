Для отражения украинской агрессии подразделения НМ ДНР выведены в районы боевого предназначения

22 Май 2020 2020-05-22T16:28:36+03:00

В данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ. Фото: пресс-службы Народной милиции ДНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что подразделения НМ были выведены в районы боевого предназначения.

- Подразделения Народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - Проведены тренировки на пунктах приёма личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва.

В данный момент на полигонах Республики проводится боевое слаживание для подавления агрессии ВСУ.

Напомним, что сегодня, 22 мая, Народная милиция Донецкой Народной Республики ответным огнем подавила огневые точки киевских силовиков, с которых был произведен утренний обстрел пригорода Ясиноватой.

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ИСТОЧНИК KP.RU