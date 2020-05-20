2020-05-20T13:55:57+03:00
Политика

"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке

ВСУ продолжают обстрелы Горловки и ее окраин
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тишина в Горловке бывает крайне редко.Тишина в Горловке бывает крайне редко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Вооруженные формирования Украины сегодня начали обстрел района поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки, есть повреждения.

- Продолжается обстрел поселка шахты 6/7, повреждены дома: по улице Конева, 36 – прилет боеприпаса во двор, по предварительным данным, осколками повреждена стена дома, забор;: улица Конева, 37 и 39 – взрывной волной вынесло остатки остекления, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Ранее, Глава ДНР Денис Пушилин сделал срочное заявление. В связи с активизацией агрессии со стороны Украины он приказал повысить боевую готовность подразделений Народной милиции Республики.

Только за вчерашний день под огнем ВСУ погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Но, несмотря на все заявления, Украина продолжает обстрелы Горловки и окраин Донецка.

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В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке повреждено 10 домов и две машины [фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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