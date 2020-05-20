"Снаряды летят людям во двор": Огнем со стороны Украины повреждены три дома в Горловке
Вооруженные формирования Украины сегодня начали обстрел района поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки, есть повреждения.
- Продолжается обстрел поселка шахты 6/7, повреждены дома: по улице Конева, 36 – прилет боеприпаса во двор, по предварительным данным, осколками повреждена стена дома, забор;: улица Конева, 37 и 39 – взрывной волной вынесло остатки остекления, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее, Глава ДНР Денис Пушилин сделал срочное заявление. В связи с активизацией агрессии со стороны Украины он приказал повысить боевую готовность подразделений Народной милиции Республики.
Только за вчерашний день под огнем ВСУ погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
Но, несмотря на все заявления, Украина продолжает обстрелы Горловки и окраин Донецка.
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ИСТОЧНИК KP.RU