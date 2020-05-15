За прошедшие сутки Украина восемь раз открыла огонь по селам Донецка и Горловки

15 Май 2020 2020-05-15T12:05:22+03:00

В предыдущий отчетный период ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республике больше 200 боеприпасов. Фото: @Prikhodko1970

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Они выпустили по территории Республики 154 боеприпаса. Под огнем оказались небольшие села и поселки вблизи Донецка и Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 8 раз, — говорится в сообщении СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 154 единицы.

Под обстрелами оказались: район «Вольво-Центра», окрестности шахты «Трудовская», Старомихайловка, окрестности села Веселое, а также Зайцево и Пантелеймоновка. Стреляли по населенным пунктам из минометов, пушек БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате пострадала женщина, повреждения получили очистные сооружения, линия электропередачи, две дачи в Горловке и пять домов в Старомихайловке.

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ИСТОЧНИК KP.RU