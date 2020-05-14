Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В Донецке от обстрела ВСУ загорелся дом, но украинские каратели не позволяют пожарным его потушить

14 Май 2020 2020-05-14T21:49:33+03:00

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Сегодня украинские каратели из 28-й бригады полковника Марченко прицельно обстреляли из вооружения БМП Старомихайловку на западе Донецка. По поселку было выпущено почти 130 снарядов. В результате загорелся один дом, а три получили повреждения. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

- В результате попадания вражеских снарядов произошло возгорание дома по ул. Жуковского, д. 18, а также получили повреждения домостроения по ул. Жуковского д. 28а, д. 31, д. 41, – говорится в сообщении УНМ ДНР.

Отмечается, что экстренные службы не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающегося обстрела.

- Обстрелы украинскими карателями ведутся, несмотря на проходящую в настоящее время встречу Контактной группы, где обсуждаются вопросы поддержания действующего перемирия. Мы надеемся, что факт террора мирного населения, в результате которого уничтожаются мирные жилые дома, будет оперативно зафиксирован мировой общественностью и предъявлен украинской стороне на проходящих переговорах.

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ИСТОЧНИК KP.RU