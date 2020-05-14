Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В результате обстрела ВСУ контузию получила мирная жительница

14 Май 2020 2020-05-14T11:43:42+03:00

Также из-за обстрела сгорели два домостроения, повреждены ЛЭП и здание «Воды Донбасса»

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Сегодня утром каратели 24-й бригады по приказу комбрига Гудзя обстреляли из минометов горловский поселок Зайцево. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР

- В Зайцево в результате попадания 120-миллиметровых мин загорелись два домостроения по ул. Есенина, 3. Экстренные службы не могут подъехать к месту возгорания, так как продолжается обстрел из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Одновременно с этим, боевики из 54-й механизированной бригады обстреляли район очистных сооружений в Пантелеймоновке из 120-мм минометов. В результате получила повреждения инфраструктура предприятия «Вода Донбасса» и высоковольтная линия электропередач Макеевка - Горловка ЛЭП 110 кВ.

Горловка не осталась без света только потому, что энергетики оперативно переключились на запасную линю.

Мины попали в помещения предприятия «Вода Донбасса». Фото: @Prikhodko1970

Кроме этого, во время обстрела поселка Красный Партизан контузию получила мирная жительница, проживающая по адресу ул. Виноградная, д.52, кв. 10. Дополнительная информация уточняется.

- Важно отметить, что обстрелы украинскими карателями ведутся, несмотря на проходящее сегодня заседание Контактной группы, где обсуждаются вопросы поддержания действующего перемирия. Данный факт только подтверждает полное отсутствие заинтересованности у украинской стороны в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, - подчеркнули в УНМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU