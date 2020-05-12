2020-05-12T20:21:28+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Соне Аксеновой

У девочки из Моспино - острый лимфобластный лейкоз - рак крови
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На лечение Сони требовалось 490 тысяч рублей. Фото: Время добрыхНа лечение Сони требовалось 490 тысяч рублей. Фото: Время добрых
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Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о завершении сбора денег на лечение смертельно больной Сони Аксеновой. У девочки диагностирован острый лимфобластный лейкоз - рак крови. На лечение требовалось 490 тысяч рублей.

- Сбор для Сони Аксеновой закрыт! – сообщили волонтеры.

В благотворительном фонде отметили, что вся сумма была собрана в День Победы.

- Это такой добрый знак, который может обозначать только одно - Сонечка обязательно победит в своей войне за жизнь, - говорят волонтеры. - Спасибо всем, кто дарит надежду и веру нашим маленьким тяжелобольным подопечным! Только благодаря вашему милосердию, у онкобольных деток есть шанс победить Рак!

Мама Сони Татьяна Аксенова поблагодарила за помощь и поддержку.

- Благодарю всех за поддержку в этой тяжелой борьбе за жизнь нашей Сонечки, за ваши теплые слова в трудную минуту. Пусть ангелы оберегают вас и ваших деток. Всем здоровья и счастья. Спасибо! – написала Татьяна под постом в группе «Времени добрых» во ВКонтакте.

Тем временем, благотворительный фонд «Время добрых» сообщил, что открыт сбор денег трехлетней смертельно больной Радомире Баша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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