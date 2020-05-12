Открыт сбор средств на лечение 3-летней Радомиры Баша
Донецкий благотворительный фонд «Время добрых» открыл новый сбор на лечение ребенка. 180 тысяч рублей на первый этап борьбы с лимфобластным лейкозом – раком крови необходимо собрать для трехлетней дончанки Радомиры Баша.
- Радочке резко стало плохо после Вербного воскресения. Она проснулась вялая и бледная. Температура была невысокая, поэтому я не стала вызывать врача, тем более не было ни насморка, ни кашля. Накануне доченька долго играла на улице, и я думала, что она просто переохладилась, - рассказывает мама ребенка. - Переживать я стала, когда поняла, что температура уже не сбивается просто жаропонижающими. Наш педиатр назначил нам антибиотик. Но и он не помог. Радочке становилось всё хуже. То, что с Радочкой что-то не так показал анализ крови – гемоглобин упал почти до нуля. Нас в экстренном порядке перевели в отделение онкогематологии.
Реквизиты для оказания помощи:
Карта ЦРБ 1035272892549785
01/21 OLGA SOROKINA
Сбербанк 5469520023254188 Татьяна Черкашина
ПриватБанк 5169360004235630 Сорокина О.М.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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