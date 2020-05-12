2020-05-12T22:18:13+03:00
Общество

Открыт сбор средств на лечение 3-летней Радомиры Баша

У девочки из Донецка – острый лимфобластный лейкоз – рак крови
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
На первый этап лечения необходимо 180 тысяч рублей. Фото: Время добрыхНа первый этап лечения необходимо 180 тысяч рублей. Фото: Время добрых
Изменить размер текста:

Донецкий благотворительный фонд «Время добрых» открыл новый сбор на лечение ребенка. 180 тысяч рублей на первый этап борьбы с лимфобластным лейкозом – раком крови необходимо собрать для трехлетней дончанки Радомиры Баша.

- Радочке резко стало плохо после Вербного воскресения. Она проснулась вялая и бледная. Температура была невысокая, поэтому я не стала вызывать врача, тем более не было ни насморка, ни кашля. Накануне доченька долго играла на улице, и я думала, что она просто переохладилась, - рассказывает мама ребенка. - Переживать я стала, когда поняла, что температура уже не сбивается просто жаропонижающими. Наш педиатр назначил нам антибиотик. Но и он не помог. Радочке становилось всё хуже. То, что с Радочкой что-то не так показал анализ крови – гемоглобин упал почти до нуля. Нас в экстренном порядке перевели в отделение онкогематологии.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ЦРБ 1035272892549785

01/21 OLGA SOROKINA

Сбербанк 5469520023254188 Татьяна Черкашина

ПриватБанк 5169360004235630 Сорокина О.М.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Соне Аксеновой

У девочки из Моспино - острый лимфобластный лейкоз - рак крови (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые дела: Твори добро »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открыт сбор средств на лечение 3-летней Радомиры Баша
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Соне Аксеновой
«Лучшее время для красочных фото»: В донецком ботаническом саду наступило время цветения сирени
Всего за десять минут украинские войска выпустили 50 снарядов по мирным жителям ДНР
В ЛНР объявили штормовое предупреждение на 13 мая
После почти месячного карантина донецкая больница № 16 начнет прием пациентов
Разведка ДНР выявила украинские минометы калибром 82 миллиметров вблизи линии фронта
Донецк и Горловка под огнем: За прошедшие сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня
«Родился в рубашке»: В ЛНР во время ремонта дороги рабочий подорвался на противотанковой мине и остался жив
Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 275 случаев Covid-19
Коронавирус в ДНР выявили еще у 15 человек
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!»
С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские
Погода в Донецке на день: Вечером 12 мая обещают небольшой дождь
Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Политики и общественники из России, США и стран ЕС поздравили ДНР с 6-летием
В приюте «ПИФ» спасают собаку Юльку с передовой
До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми
ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка
COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам
Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина
Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой
В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе