Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 мая 2020 года: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, согласно проведенным исследованиям 11 мая, выявлен у 15 жителей.

- Один случай заболевания выявлен у приезжего с Российской Федерации, 14 положительных результатов были выявлены у контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, из них один медицинский работник, - сообщили в здравоохранительном учреждении Республики.

В Минздраве рассказали, что очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего по состоянию на 10.00 12 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса в Республике - 199:

на лечении - 167 пациентов

выписаны – 27 человек

летальных случаев – 5.

Министерство здравоохранения напоминает, что при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов, или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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