2020-05-12T11:02:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 12 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Всего в Республике 199 подтвержденных случаев коронавируса за все времяВсего в Республике 199 подтвержденных случаев коронавируса за все времяФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, согласно проведенным исследованиям 11 мая, выявлен у 15 жителей.

- Один случай заболевания выявлен у приезжего с Российской Федерации, 14 положительных результатов были выявлены у контактных лиц с заболевшими Covid-19 ранее, из них один медицинский работник, - сообщили в здравоохранительном учреждении Республики.

В Минздраве рассказали, что очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего по состоянию на 10.00 12 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса в Республике - 199:

на лечении - 167 пациентов

выписаны – 27 человек

летальных случаев – 5.

Министерство здравоохранения напоминает, что при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов, или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Читайте также

Половина украинцев против выплат пенсий жителям республик Донбасса

Во время всеукраинского опроса только каждый третий респондент согласился с необходимостью выплат дончанам и луганчанам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из легких вирус не достанешь»: вирусолог рассказал, почему тесты на коронавирус могут давать неправильный результат
Заместитель директора петербургского НИИ Пастера Александр Семенов поделился с «Комсомолкой» новыми открытиями о коронавирусной инфекции за последнее время
Новости 24
После почти месячного карантина донецкая больница № 16 начнет прием пациентов
Разведка ДНР выявила украинские минометы калибром 82 миллиметров вблизи линии фронта
Донецк и Горловка под огнем: За прошедшие сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня
«Родился в рубашке»: В ЛНР во время ремонта дороги рабочий подорвался на противотанковой мине и остался жив
Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 275 случаев Covid-19
Коронавирус в ДНР выявили еще у 15 человек
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!»
С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские
Погода в Донецке на день: Вечером 12 мая обещают небольшой дождь
Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Политики и общественники из России, США и стран ЕС поздравили ДНР с 6-летием
В приюте «ПИФ» спасают собаку Юльку с передовой
До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми
ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка
COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам
Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина
Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой
В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе