Открыт сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой

18 Март 2020 2020-03-18T20:55:33+03:00

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Благотворительный фонд «Время добрых» не перестает помогать детям с тяжелыми заболеваниями. Волонтерами был открыт очередной сбор денег на лечение семилетней малышки из Моспино Сони Аксёновой. Необходимая сумма 490 тысяч рублей.

Мама Сони вспоминает, что всё началось перед Новым годом, когда дочь разбудила ее среди ночи и сказала, что не может дышать. Семья была уверенна, что это аллергическая реакция на мандарины.

- На «скорой» нас привезли в ближайшую больницу с предварительным диагнозом – пневмония, - вспоминает мама Сони. - Я не понимала – для чего, но наш врач настояла на обследовании у гематолога и взятии пункции. Я ожидала результатов биопсии одновременно с ужасом и надеждой. Когда меня пригласили в кабинет для беседы, я уже всё поняла по взгляду врача. Острый лимфобластный лейкоз - рак крови.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк России – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

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На лечение девочки из Моспино открыт сбор денег на сумму 490 тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU