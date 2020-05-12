2020-05-12T18:38:27+03:00
Политика

Всего за десять минут украинские войска выполнили дневную норму по обстрелам мирных жителей ДНР

За этот короткий промежуток времени они выпустили около 50 боеприпасов по западу Донецка
Екатерина Сорока
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В представительстве добавили, что информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. Фото: пресс-центр штаба ООСВ представительстве добавили, что информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется. Фото: пресс-центр штаба ООС
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Около четырех часов дня украинские войска начали массированный обстрел жилого поселка Старомихайловка, что находится на западе Донецка. Всего за десять минут они истратили порядка 50 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В 15.50 украинские военные обстреляли Старомихайловку, сделав 10 выстрелов из вооружения БМП-1. В 16.00 вооруженные формирования Украины снова открыли огонь по поселку на западе Донецка. Было выпущено семь мин калибром 82 миллиметров, также произведено 30 выстрелов из БМП-1 и БМП-2, — говорится в сообщении.

Всего за десять минут украинские военные выполнили дневную норму по террору мирных жителей Республики. За предыдущий отчетный период за весь день они 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по населенным пунктам около 60 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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