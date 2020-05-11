ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка

11 Май 2020 2020-05-11T19:46:48+03:00

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ВСУ сегодня вечером нанесли удар из минометов по району поселка Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел начался в 18:18 со стороны подконтрольной украинским властям Красногоровки. Было выпущено 15 мин калибром 82 мм. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее мирный житель получил осколочное ранение на западной окраине Горловки - в поселке шахты "Глубокая". Также армия Украины открыла огонь по поселку Верхнеторецкое Нижнее (вблизи Ясиноватой), повреждена электроподстанция, обесточена птицеферма.

За минувшие сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 80 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU