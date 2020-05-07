Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело на комбрига ВСУ, который отдал приказ обстрелять Саханку

7 Май 2020 2020-05-07T22:03:15+03:00

В обстреле Саханки пострадали семь человек, среди которых двое детей

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело в отношении комбрига ВСУ Зубанича. Сегодня днем он отдал приказ открыть огонь по центру поселка Саханка. В результате чего пострадали семь человек, один погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

— Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубанича В.И., а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, — говорится в сообщении.

Зубанич проходит по уголовной статье об организации террористического акта с умышленным причинением смерти человека. Санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или даже пожизненным заключением.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в обстреле пострадали пятеро мирных жителей, двое из которых были дети 13-ти лет. После выяснилось, что спастись из зоны обстрела им помогли военнослужащие Республики. Однако очередная атака противника забрала жизнь одного из них, а еще один – получил ранения. С остальными пострадавшими его госпитализировали в больницу Новоазовского района.

Читайте также

«Такого давно не было!» Директор школы Саханки рассказала подробности обстреле со стороны ВСУ

Украина нанесла удар по центру поселка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU