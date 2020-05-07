Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело на комбрига ВСУ, который отдал приказ обстрелять Саханку
Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело в отношении комбрига ВСУ Зубанича. Сегодня днем он отдал приказ открыть огонь по центру поселка Саханка. В результате чего пострадали семь человек, один погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
— Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Зубанича В.И., а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, — говорится в сообщении.
Зубанич проходит по уголовной статье об организации террористического акта с умышленным причинением смерти человека. Санкции статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или даже пожизненным заключением.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в обстреле пострадали пятеро мирных жителей, двое из которых были дети 13-ти лет. После выяснилось, что спастись из зоны обстрела им помогли военнослужащие Республики. Однако очередная атака противника забрала жизнь одного из них, а еще один – получил ранения. С остальными пострадавшими его госпитализировали в больницу Новоазовского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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