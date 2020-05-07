В ДНР от украинского обстрела погиб военнослужащий, который эвакуировал раненых в Саханке

7 Май 2020 2020-05-07T19:53:58+03:00

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в сегодняшнем обстреле Саханки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, двое из них были подростки. Выбраться из опасной зоны им помогали двое военнослужащих Республики. Однако в ходе эвакуации очередной удар противника унес жизнь одного из них, другой – получил ранения. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— В момент, когда на помощь раненным прибыли находившиеся неподалеку наши защитники и начали эвакуацию, враг нанес повторный удар из СПГ, в результате чего один наш защитник погиб и один получил ранения, — говорится в сообщении.

В Народной милиции сообщили, что киевские силовики целенаправленно обстреливали Саханку. В этот день там находилась небольшая группа людей, которая занималась облагораживанием памятника воинам Великой Отечественной войны.

Для разведки местности ВСУ заранее отправили беспилотник. Но едва он пересек линию разграничения как был сразу же уничтожен военнослужащими ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU