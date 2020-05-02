В донецком приюте спасли пострадавшую при обстреле Трудовских собаку

2 Май 2020 2020-05-02T14:10:59+03:00

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Пес по кличке Бой поступил в донецкий приют ПИФ после обстрела. Осколок разорвавшегося снаряда попал псу прямо в глаз. Сотрудники приюта боролись за его жизнь и спустя месяц они, наконец, сообщили о том, что Бой жив и здоров, а его лечение окончено.

— Лечение Боя окончено. Парень получил последний укол антибиотика. Мы от всего сердца благодарны каждому, кто принял участие в сборе средств, кто привез медикаменты, кто не остался в стороне, — пишут сотрудники приюта в социальных сетях.

Добавим, что пес был любимцем жителей Трудовских. Его постоянно подкармливали. Но после очередного обстрела поселка, он несколько дней не появлялся на люди. Когда это все-таки произошло, у него уже было осколочное ранение. Неравнодушные люди привезли дворнягу на лечение в Донецк.

Фотография «до и после» лечения Боя в донецком приюте. Фото: инстаграм ПИФ

В приюте ПИФ Бою сделали операцию по удалению осколков. К сожалению, глаз спасти не получилось. Теперь пес навсегда останется инвалидом.

Помощь таким животным, как Бой, полностью лежит на плечах сотрудников приюта. Финансы ПИФа сильно ограничены. Они поступают только от пожертвований пользователей социальных сетей. Кроме Боя в ПИФе живет еще около 800 собак. Чтобы помочь приюту выжить в это непростое время можно привезти корм или крупу, а также медикаменты для собак в стационаре. Кроме того, у ПИФа есть несколько реквизитов, на счет одного из них можно сделать пожертвование удаленно.

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении этого реквизита, нужно сообщить администрации приюта).

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ИСТОЧНИК KP.RU