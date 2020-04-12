В донецком приюте спасают собаку, которая несколько месяцев росла с впившейся в шею проволокой

Деятельности донецких приютов для животных «Комсомолка» всегда уделяет должное внимание. Мы регулярно пишем о том, как выживают наши четвероногие друзья во время войны, как их спасают и пристраивают волонтеры. Бывают разные случаи – позитивные и ужасающие. Но на прошлой неделе руководитель донецкого приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик рассказала сразу три истории, которые до этого казались невообразимыми.

– Я уже давно свыклась с мыслью, что животные лучше, чище и душевнее человека. Но я никак не могу привыкнуть к безграничности человеческой жестокости в отношении к тем, кто слабее них, – говорит Ирина Волик. – Когда кажется: «Ну всё, более чудовищных деяний рук человеческих быть не может, ты видела всё!» Но нет же, людишки превосходят сами себя в своей дикой фантазии.

Устраивали круглосуточные «засады»

Неделю назад ей позвонили сообщить, что в Куйбышевском районе на первой площадке – довольно интенсивно обстреливаемое место – появилась травмированная молоденькая собачка. На такие обращения руководитель приюта реагирует молниеносно, несмотря на нехватку вольеров для новых питомцев. Не осталась в стороне и в этот раз.

Ирина переживает за каждого хвостика в приюте и не толькоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Приехав на место, я поняла, собачке срочно нужна помощь. Но как ее поймать... Подойти к ней близко никто не может, не получается ни загнать куда либо, ни вкусняшкой заманить, – вспоминает о начале спасательной операции Ирина. – Неравнодушные люди пытались подобраться к ней как можно ближе, выслеживали место ее обитания, но все было безуспешно. Звонок другу сработал... За что я безмерно благодарна Инне Аваковой и Елены Ковтун. Они присоединились мгновенно, подключились и другие местные жители.

Ирина говорит, что для отлова песика в ход шло все – ласка, вкусняшки, бег по густо заросшей посадке, всякого рода хитрости и почти круглосуточные засады. Желание спасти беднягу ничто не могло остановить – ни порванная куртка, ни выпачканные штаны, ни поцарапанные руки с лицом.

– В святой праздник Благовещения свершилось чудо. Поймали. И тут открылась полная картина. Мы были шокированы и разбиты полностью. Рваная, гниющая рана вокруг шеи, запах неимоверный сбивающий всех с ног, мордочка от отеков увеличилась в несколько раз, она просто уже задыхалась и не могла даже лаем дать о себе знать. Уже в клинике было понятно, что ещё маленьким щенком ей завязали тонкую проволоку на шее. Она росла, а проволока её душила. Вросла в ткани бедного животного приблизительно на два сантиметра.

Собаки страдают от человеческой жестокостиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дева стала приходить в себя

Руководитель приюта не скрывает, что в тот момент плакали все, так как на беднягу невозможно было смотреть без слез.

– Знать бы кто это сделал, удавила бы своими руками. Обращаюсь ко всем, кто на это способен: Ты беспомощное существо! Сейчас ты одел петлю на щенка, а завтра будешь показывать свое превосходство над другими меньшим, восхищаться своей же беспомощностью и своей же трусостью, – в сердцах говорит Ирина Волик.

Спасённая собака оказалась девочкой – очень милой и трогательной. В приюте ее назвали Девой. После того, как песика удалось выловить, ему сняли петлю, обработали рану в том объёме, в каком это можно было сделать, учитывая её текущее состояние и сняли уйму клещей. Анализы не показали наличие пироплазмоза.

– К вечеру Дева с удовольствием поела и тихонечко засопела. Несколько дней будем откармливать малышку, наблюдать за состоянием и обрабатывать рану. Затем операция по иссечению некротических тканей, сшивание половинок шеи и долгая–долгая реабилитация.

«Бумеранг никто не отменял!»

Не оправившись от истории с бедняжкой Девой, руководитель приюта узнала о другой собаке, которая также мучилась из–за человеческой жестокости.

– Хайп – так зовут песика возрастом 5–6 месяцев из Макеевки. Вновь гнойная рана по всей шее. На этот раз – благодаря «заботливому хозяину» очень давно, в щенячем возрасте был одет ошейник и... оно забыло его снять или ослабить. Ошейник глубоко врос в ткани шеи и бедное животное росло вместе с ним. Хайп был на грани жизни и смерти. Не хочу в этот раз говорить гневные речи в адрес тех, из–за кого такие как Хайп оказываются на грани жизни и смерти. Бумеранг никто не отменял!

История спасения этой собаки началась поста в социальной сети. Макеевчанка опубликовала фото Хайпа со страшной раной на шее и попросила о помощи в поимке одичавшего животного. Отозвалась неравнодушная жительница Вероника – он ежедневно с самого утра и до позднего вечера пыталась самостоятельно его выследить травмированного песика, приручить его, проследить, где он обитает.

Ошейник глубоко врос в ткани шеи и бедное животное росло вместе с ним. Фото: 4 ЛАПКИ

– Местность там ну совсем не для одной женщины, свалки и разрушенные стены построек. Слава богу, подключились местные жители. Уже общими усилиями, они стали всячески его заманивать к себе во двор, но всякий раз, Хайп с невероятной скоростью сматывался и ничто не могло стать для него преградой, – рассказывает Ирина. – Но в один день свершилось чудо. Хайп всё–таки зашёл и его задержали во дворе. А с Донецка уже летела «тяжелая артиллерия» в моём лице и лице девчонок, уже отличившихся при поимке Девы. А ещё «вишенкой на торте» были прибывшие на помощь Елена с ребятами–спасателями, за что им огромнейшее спасибо.

Так успешно была проведена операция по спасению «быстролапого беглеца». Ирина доставила Хайпа в ветеринарную клинику, где сделали первоначальную обработку раны и медикаментозное лечение.

– Малыш, пока в жутком стрессе, боится всех и всего. Но мы будем работать над тем, чтобы доказать ему, что не все люди – жестокие чудовища. Пока наблюдаем, даем прописанные препараты и обрабатываем рану. Но врачи не исключают, что может понадобиться операция по более глубокой зачистке раны.

Альме чудом удалось спастись

Третий случай не заставил себя ждать. И снова собака, которая была на грани между жизнью и смертью. Четвероногую жертву зовут – Альма. Теперь она новая подопечная приюта. Альма очень ласковая и воспитанная, правда, взгляд у нее уж очень жалостливый.

В ветеринарной клинике с Альмы сняли верёвку, обработали рану и провели поддерживающую терапию. Фото: 4 ЛАПКИ

– Со слов соседей хозяин, привязав собаке на шею верёвку, вывел ее со двора в посадку, подвесив на дерево, стал избивать палкой робкое беззащитное тельце. Совершенно случайно она сорвалась, чем и спасла себя от тирана – изверга. К большому сожалению, затянутая веревка так и осталась на шее у бедняжки. Вот интересно, что же она могла такого сделать, что вот так он с ней решил расправиться?

В ветеринарной клинике с Альмы сняли верёвку, обработали рану и провели поддерживающую терапию. Впереди предстоит курс лечения. Ирина говорит, что в приюте постараются сделать так, чтобы людям было не стыдно перед животными.

– Хочется верить, что данный случай жестокости будет последним. Вокруг нас и так сплошное горе: война, бомбежки, потеря близких людей, вирус, блокада... За последнее время в приют поступило много тяжелобольных животных. Мы не сможем их спасти без помощи неравнодушных людей.

В ветеринарной клинике с Альмы сняли верёвку, обработали рану и провели поддерживающую терапию. Фото: 4 ЛАПКИ

Поучаствовать в спасении Девы, Хайпа, Альфы и других животных можно финансово. Для лечения песиков необходимы препараты, также деньги нужны для корма и расширения приюта. Затем здоровые четвероногие красавцы будут пристроены в семьи.

Благо, что есть и добрые люди!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Помощь приюту можно оказать по указанным ниже реквизитам:

Сбербанк России – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик)

ПриватБанк – 5168 7554 4292 9671 (Виктория Гречко)

Центральный Республиканский Банк – 1122 2706 1121 8546 Волик Ирина (срок действия карты до 06.20)

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