В донецкий приют попал пес со страшными осколочными ранениями

5 Апр 2020 2020-04-05T15:11:48+03:00

Бой вышел к людям просить помощи, и они не подвели. Фото: инстаграм приюта «ПИФ»

За жизнь собаки по кличке Бой будут бороться в Донецком приюте «Пиф»

Изменить размер текста: A A

Пес по кличке Бой любимец жителей Трудовских. Он дружил с людьми, они его всегда подкармливали. Но на днях украинская армия сильно обстреляла поселок Трудовские. После чего пес на несколько дней пропал. Но сегодня он показал свою израненную мордочку. Его тут же повезли к ветеринарам столичного приюта «ПИФ». Об этом пишут сотрудники приюта в социальных сетях.

Бой навсегда останется инвалидом. Осколок задел правый глаз барбоса, кости раздроблены, а из раны торчат осколки разорвавшегося боеприпаса. Бою нужна операция.

— Завра утром у нас рентген, кости раздроблены – это видно, осколки просто торчат из раны. После рентгена Андрей Евгеньевич будет оперировать, — пишет администратор приюта. — Подробности будут чуть позже, а пока мы умоляем поддержать приют. Касса практически пуста. Мы не знаем, что делать.

Поддержать приют также можно финансово по одному из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении этого реквизита, нужно сообщить администрации приюта)

Читайте также:

Как пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца

Спустя полтора года лечения в донецком приюте собака с полным букетом болячек стала привлекательней породистых (подробнее)

Как живет донецкий приют для животных во время режима повышенной готовности

Несмотря на все трудности сегодняшних дней в планах у руководителя приюта – строительство новых вольеров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU