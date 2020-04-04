Как живет донецкий приют для животных во время режима повышенной готовности

В войну донецкий приют для бездомных животных «4 ЛАПКИ» спас тысячи животных. Одних – руководитель приюта Ирина Волик под обстрелами отлавливала в прифронтовых поселках. Их оставляли хозяева, которые из–за боевых действий покидали свои дома. Других приходилось забирать на попечительство с улиц города – в основном это травмированные собаки, которые оказались жертвой человека.

– Для меня каждая собачонка – родная, – говорила нам Ирина во время наших визитов в приют. Ни капли лукавства в этих словах нет. Всех четырехлапых она знает по имени. А их в приюте больше 250! Она помнит не только имена своих питомцев, но и всё что с ними связано – как они попали в приют и какое лечение проходили. Все потому что каждого пропустила через душу.

Приют живет лишь благодаря волонтерам и помощи неравнодушных людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Волонтеры продолжают помогать

Приют живет лишь благодаря волонтерам и помощи неравнодушных людей из разных уголков мира. В основном деньги на корм и лекарства приходили от россиян и иностранцев. Именно поэтому мы забеспокоились – не изменилась ли жизнь приюта из–за происходящего в мире? Есть ли деньги на корм и лекарства? Наш звонок застал Ирину Волик не в лучшее время.

– Фоксик умер! – говорит Ирина. Фокс – это имя лиса. Он прожил в приюте всю войну. – Мы обнаружили припухлость большого размера на боку в области ребер. Фокс уже вел себя на руках как тряпочка. Это ужасно – держишь любимца на руках и понимаешь, что он полуживой и не знаешь что и как. Сделали рентген, исследование и сдали анализы, капельницы, уколы... увы. Нашего любимца не стало.

Несмотря на всю ласку и заботу, которой окутаны все животные в приюте, случаются и такие вещи. Это реальность. Для кого–то это что–то далекое, что не трогает и не расстраивает. Но для тех, кто каждый день проводит с этими питомцами, это настоящая трагедия.

Спустя время удается поговорить с Ириной о жизни приюта во время режима повышенной готовности.

– Многие люди для безопасности остаются дома и отказываются от каких–либо походов и поездок. Не повлияло ли это на жизнь приюта?

– Сильно этого незаметно. Волонтеры продолжают к нам приходить, помогают по мелочам. Кто–то с собачкой прогуляется, кто–то воды поможет наносить. Скопление людей у нас нет. К тому же – стоит понимать, что собаки не переносчики этого заболевания.

Дончане снова сплотились

– Раньше вы говорили, что приюту в основном помогают россияне и жители других стран. Были переводы денег, на которые вы покупали корм и лекарства. Сейчас все это исчезло?

– Нет. Почему? Люди продолжают помогать. Этого стало меньше, так как ситуация в мире напряженная, но сейчас кормом мы обеспечены. Важно сказать о том, что сейчас стало помогать больше дончан.

– Такой народ у нас? Не могут оставить менее защищенных без поддержки?

– Помните, как в 14–ом году. Было очень тяжело – невыносимо просто, но как мы все сплотились и помогали друг дружке. Все друг для друга были родными, никакой злобы, никакой ненависти, здоровались с прохожими, на первый крик о помощи отзывались десятки людей. Что–то подсказывает, что и сейчас, когда складывается тяжелая ситуация, мы все становимся сплоченнее. Есть конечно и жестокие люди, по вине которых многие животные попадают к нам в приют, но не меньше людей с добрым сердцем.

Не редко животные становятся жертвой человека. Их и спасают в приютеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– В некоторых странах непросвещенные люди стали думать, что животные могут переносить коронавирус. Даже доводы врачей не всегда могут переубедить таких.

– Мне рассказывали, что из–за этого животных выкидывали на улицы. Это ненормальная реакция на ситуацию. Животные не причем.

– У нас такого нет?

– К счастью. Даже наоборот. Сейчас люди стали брать животных из приюта. Не скажу, что это массовое явление, но песиков забирают немного больше чем раньше. Такое наблюдается и в других странах.

– Стройка остановилась или продолжается?

– Мы постоянно расширяемся с помощью людей. Все время идет строительство новых вольеров. Территория устроена так, что ряды вольеров строятся друг от друга на приличном расстоянии. Стройка каждой группы вольеров идёт с нуля. Все новое – фундамент, стены, пол, крыша, будки, решетки. В прошлом году мы успешно возвели очередной ряд вольеров и провели к ним коммуникации для стоков. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы полноценно их обслуживать.

Спасают животных от жажды

– Чего не хватает?

– Дело в том, что территория, на которой расположены новые вольеры, находится очень далеко от водопровода. Воду к этим вольерам мы носим вручную – в ведрах. А ещё, рядом с этими вольерами расположены две большие территории, где тоже содержатся наши подопечные, так называемые «сады». Их площадь – 4 000 квадратных метров. Скоро лето. Животные будут постоянно нуждаться в чистой воде для питья, а вольеры – в постоянной тщательной уборке. Без воды ну никак невозможно поддерживать чистоту в вольерах и соблюдать санитарные нормы в приюте. А для нас их никто не отменял, хоть мы и не существуем пока юридически.

Ирина Волик считает необходимым начать глобальные работы для быстрой и бесперебойной подачи воды к новым рядам вольеров и «садам».

– Сейчас, пока расход воды еще не очень большой, мы хоть и с трудом, но все же справляемся вручную. Это забирает грандиозное количество времени и сил. А вот в жару – будет беда! Да и рабочих рук у нас не так уж и много, чтобы разносить ведрами необходимое количество воды. Посчитали предварительную сумму для возведения необходимых коммуникаций. Это примерно 25 тысяч рублей без учета работы и закупок железобетонного кольца и плиты. Приюту нужна поддержка неравнодушных людей.

Помощь приюту можно оказать по указанным ниже реквизитам:

Сбербанк России – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик)

ПриватБанк – 5168 7554 4292 9671 (Виктория Гречко)

Центральный Республиканский Банк – 1122 2706 1121 8546 Волик Ирина (срок действия карты до 06.20)

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