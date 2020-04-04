Как пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца

Это лишь одна из сотен историй, которые таятся в донецком приюте для бездомных животных «4 ЛАПКИ». Ее главный герой – это пес Чупик. Еще полтора года назад никому не было дела до лысенькой, гниющей заживо дворняги, чьё тело стало в буквальном смысле слова курортом, для целых колоний паразитов.

– Вот такие они, заложники человеческой безответственности и равнодушия – те, кто волею судьбы, оказался на улице. Изгоем он стал не только среди людей, а и среди сородичей. Такой себе «гадкий утёнок» – только макеевский. Практически целый день ушел на его розыск – были и подвалы с фекалиями и мусорники и подъезды, – вспоминает Ирина Волик – руководитель приюта.

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

На тот момент у бедняги была воспалена каждая клеточка тела, от любого прикосновения кожа лопалась и начинала кровить. Болячек был целый букет – демодекоз, педикулёз, анемия и ушатанная печень.

– Что–то подсказывает, что под этим неприглядным пока обликом скрывается принц, – посчитала я тогда. – Так и вышло! Чупик – одно из самых фантастических перевоплощений, которое произошло на наших глазах в приюте. За это время он превратился в красавца, любимца волонтеров и настоящего весельчака, с которым можно напрочь потеряться во времени и забыть обо всех своих проблемах.

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

Чупик готов обрести любящих хозяев. Он очень хочет быть любимым и домашним, способен дарить радость, верность и преданность. Однако работники приюта предупреждают – как и все мачо, он немного ревнив и вряд ли захочет с кем–то делить внимание своего человека.

Помощь приюту можно оказать по указанным ниже реквизитам:

Сбербанк России – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик)

ПриватБанк – 5168 7554 4292 9671 (Виктория Гречко)

Центральный Республиканский Банк – 1122 2706 1121 8546 Волик Ирина (срок действия карты до 06.20)

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