2020-04-04T11:00:05+03:00
Общество

Как пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца

Спустя полтора года лечения в донецком приюте собака с полным букетом болячек стала привлекательней породистых
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приютаПес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта
Изменить размер текста:

Это лишь одна из сотен историй, которые таятся в донецком приюте для бездомных животных «4 ЛАПКИ». Ее главный герой – это пес Чупик. Еще полтора года назад никому не было дела до лысенькой, гниющей заживо дворняги, чьё тело стало в буквальном смысле слова курортом, для целых колоний паразитов.

– Вот такие они, заложники человеческой безответственности и равнодушия – те, кто волею судьбы, оказался на улице. Изгоем он стал не только среди людей, а и среди сородичей. Такой себе «гадкий утёнок» – только макеевский. Практически целый день ушел на его розыск – были и подвалы с фекалиями и мусорники и подъезды, – вспоминает Ирина Волик – руководитель приюта.

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

На тот момент у бедняги была воспалена каждая клеточка тела, от любого прикосновения кожа лопалась и начинала кровить. Болячек был целый букет – демодекоз, педикулёз, анемия и ушатанная печень.

– Что–то подсказывает, что под этим неприглядным пока обликом скрывается принц, – посчитала я тогда. – Так и вышло! Чупик – одно из самых фантастических перевоплощений, которое произошло на наших глазах в приюте. За это время он превратился в красавца, любимца волонтеров и настоящего весельчака, с которым можно напрочь потеряться во времени и забыть обо всех своих проблемах.

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

Пес Чупик из «гадкого утенка» превратился в ми–ми–мишного красавца. Фото: Архив приюта

Чупик готов обрести любящих хозяев. Он очень хочет быть любимым и домашним, способен дарить радость, верность и преданность. Однако работники приюта предупреждают – как и все мачо, он немного ревнив и вряд ли захочет с кем–то делить внимание своего человека.

Помощь приюту можно оказать по указанным ниже реквизитам:

Сбербанк России – 5469 5200 2527 6023 (Ирина Волик)

ПриватБанк – 5168 7554 4292 9671 (Виктория Гречко)

Центральный Республиканский Банк – 1122 2706 1121 8546 Волик Ирина (срок действия карты до 06.20)

Читайте также

Как живет донецкий приют для животных во время режима повышенной готовности

Несмотря на все трудности сегодняшних дней в планах у руководителя приюта – строительство новых вольеров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии, минометов и зениток
Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Донецкий в ЛНР
В подразделениях ВСУ введено казарменное положение в связи с коронавирусом
Полиция выписала первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в ДНР
Погода в Донецке на день: 4 апреля снова будет солнечно и ветрено
Погода в Луганске на день: 4 апреля ожидается переменная облачность и сильный ветер
Цены на лимоны и имбирь в Донецке проверил Народный контроль ДНР
Пошла на помощь и сама угодила в западню: Спасатели МЧС ДНР достали из глубокой ямы женщину с собачкой
Коронавирус в ДНР: выявлен третий случай заражения
Народная дружина ДНР запустила в соцсетях спортивный челлендж для людей на самоизоляции
В ДНР планируют ввести уголовную ответственность за распространение фейков о коронавирусе
В Донбассе вблизи Золотого украинская армия минирует будущий пункт пропуска для жителей
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии единственного зараженного коронавирусом жителя Республики
Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса
Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР
Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили
В Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики
В Минздраве ДНР рассказали о состоянии мамы с ребенком, зараженных коронавирусом
В ДНР пройдет онлайн-турнир по компьютерной игре «Dota 2» с денежным призом
Переселенцев в подконтрольном Украине Донбассе во время карантина никто проверять не будет
Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника
Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом
Обстрелами украинских военных в ДНР повреждено 12 жилых домов
Донецкий приют для бездомных животных присоединился к мировой акции «Если не будет фондов»
Руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции
Погода в Луганске на день: 3 апреля будет тепло, хоть и поднимется небольшой ветер
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Донецке: 3 апреля ожидается ясная погода, без осадков
«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников