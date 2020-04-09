2020-04-09T22:57:39+03:00
Общество

Пострадавший в обстреле Трудовских пес, идет на поправку

Пес пережил сложную операцию
Екатерина Сорока
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Приюту постоянно нужны финансы, крупы и медикаменты. Фото: инстаграм приюта ПИФПриюту постоянно нужны финансы, крупы и медикаменты. Фото: инстаграм приюта ПИФ
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На днях «Комсомолка» писала историю пса по кличке Бой. Уличный барбос был любимцем жителей поселка Трудовские. Добрые люди всегда его подкармливали. Но очередной обстрел поселка украинской армией, перевернул жизнь пса. Бедное животное попало под огонь. В результате чего Бой получил страшные осколочные ранения. Один осколок попал ему прямо в глаз.

Чтобы спасти Боя, люди привезли его в Донецк в ветеринарную клинику при приюте «ПИФ». Там ему провели сложную операцию. Глаз спасти не удалось. Пес навсегда останется инвалидом. Но зато теперь он идет на поправку.

— Держится парень, борется! Уже гуляем немного, кушаем с аппетитом, — сообщают сотрудники приюта в социальных сетях.

Похоже в поселке Боя кормили хорошо. Поскольку от каши, которой кормят всех четвероногих жителей приюта, он упрямо воротит нос. Кушает он только курочку с бульоном или колбаску для животных. Но такой рацион у Боя будет недолго. Помимо него в приюте живет еще около 800 собак. И все они хотят есть, а некоторым нужна экстренная медицинская помощь. В самом приюте средств на содержание всех этих животных не хватает. Поэтому сотрудники «ПИФа» вынуждены просить помощи у пользователей соцсетей.

Помочь приюту можно денежным переводом на один из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении этого реквизита, нужно сообщить администрации приюта).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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