В ДНР запретили подросткам находиться в общественных местах без сопровождения родителей
Межведомственный оперативный штаб Донецкой Народной Республики ввел новые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом на расширенном совещании с Главой ДНР сообщила руководитель Штаба Ольга Король.
В частности, нововведение касается подростков.
- Вводится запрет пребывания в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей, - сообщила руководитель Межведомственного оперативного штаба Ольга Король.
Кроме этого, Король отметила, что в Республике продлены ранее принятые ограничительные меры.
Напомним, что за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы, еще один житель Республике уже готовится к выписке.
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ИСТОЧНИК KP.RU