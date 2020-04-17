2020-04-17T18:14:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР запретили подросткам находиться в общественных местах без сопровождения родителей

Новая ограничительная мера введена Межведомственным оперативным штабом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Подросткам запретили находиться в общественном месте без родителейПодросткам запретили находиться в общественном месте без родителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Межведомственный оперативный штаб Донецкой Народной Республики ввел новые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом на расширенном совещании с Главой ДНР сообщила руководитель Штаба Ольга Король.

В частности, нововведение касается подростков.

- Вводится запрет пребывания в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей, - сообщила руководитель Межведомственного оперативного штаба Ольга Король.

Кроме этого, Король отметила, что в Республике продлены ранее принятые ограничительные меры.

Напомним, что за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы, еще один житель Республике уже готовится к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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