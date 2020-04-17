Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 апреля 2020 года: что известно на данный момент

В минздраве сообщили актуальную информацию о коронавирусе в ДНР на 9 утра 17 апреля. В ведомстве заявили, что за все время в Республике зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 6 из них выявили за последние сутки. Случаев с летальным исходом – не зафиксировано. Двое из 32 человек – выписаны из больниц с полным выздоровлением. 30 человек продолжают проходить лечение.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 14 человек. Из них 12 госпитализированы, двое - самоизолированы на дому, - уточнили в Минздраве.

Всего под наблюдением медиков в условиях стационарных отделений находится 251 человек. 8 535 человек – на самоизоляции на дому. Соблюдение мер противодействия распространения коронавируса находится на особом контроле. Нарушителей выявляет полиция.

На «Горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступил 506 звонков.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики. Медика подозревают в массовом заражении людей коронавирусом.

- Выводы, сделанные по результатам проверки дали основания для возбуждения дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 Уголовного кодекса ДНР, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. - Дело расследуется по факту нарушения врачом санитарно-эпидемиологических правил, что по неосторожности повлекло массовое заболевание людей.

Читайте также

В ДНР врача подозревают в массовом заражении людей коронавирусом

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики (подробнее)