Коронавирус в ДНР: Введены новые ограничительные меры

Для недопущения распространения коронавируса в ДНР, Межведомственный оперативный штаб ввел новые ограничительные меры на территории Республики.

- Вводится запрет пребывания в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей, - сообщила руководитель Межведомственного оперативного штаба Ольга Король.

Она отметила, что действие комендантского часа на Пасху в Республике не будет отменено.

- Рекомендуем всем жителям ДНР воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации, - сказала Ольга Король.

Кроме того, продлены ранее принятые меры предосторожности против Covid-19.

Так, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет теперь действует до мая. Пенсионерам настоятельно рекомендуют оставаться дома. Однако в виде исключения мера не распространяется на руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений и государственных органов, чье нахождение на рабочем месте является критически важным; работников здравоохранение, на тех, кто помогает нуждающимся в постоянном уходе лицам. Исключение планируют ввести для физических лиц – предпринимателей.

Все еще остается под запретом проведение массовых мероприятий на территории Республики. На международных пунктах пропуска действуют ограничения по пересечению границ. А льготные категории граждан могут пользоваться транспортом только на платной основе – пригородные автобусы, международные перевозки и общественный транспорт.

- Уверен, что вы с пониманием и поддержкой отнесетесь к таким вынужденным мерам. На данный момент нам необходимо объединиться, чтобы противостоять пандемии Covid-19, не допустить ее распространения на территории Республики, - призвал сограждан Глава ДНР Денис Пушилин.