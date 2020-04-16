Состоялся обмен пленными: Украина передала ДНР 10 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T13:27:33+03:00

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Первый в 2020 году обмен удерживаемыми в результате конфликта лицами успели провести до Пасхи. Обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся без каких-либо происшествий. Об этом сегодня заявила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Обмен закончился, — сказала Морозова. - Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9 человек. С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц.

Обмен проходил на КПП "Горловка".

Изначально, в обмене со стороны ДНР должны были участвовать 11 человек, но один отказался участвовать в обмене.

Медики ДНР начали обследование возвращенных из украинского плена лиц. Многие из них нуждаются в квалифицированной помощи.

- Очень радостно, что я на свободе. Сам горловчанин, и это особое радостное чувство, что я наконец-то дома, и наконец-то это случилось, — отметил, в частности, один из вернувшихся из украинского плена по имени Виталий.

Он рассказал, что провел в плену около восьми месяцев якобы «за терроризм».

Прошлый обмен проходил 29 декабря 2019 года в районе Горловки по формуле «124 на 76». Украина тогда передала Донецку 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU