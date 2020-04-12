ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд на комбрига ВСУ
Луганская Народная Республика подаст иск в Международный уголовный суд на комбрига ВСУ, виновного в обстреле поселков Донецкий и Голубовское 11 апреля. Дмитрия Брыжского обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Факт очередного преступления, совершенного командиром 93-й бригады ВСУ в отношении жителей нашей Республики, задокументирован, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела, а также будет оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения Брыжинского к ответственности, — заявил Осадчий. — Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия.
Это уже не первый иск в адрес Брыжского. Ранее Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против комбрига за обстрел Голубовского 1 апреля. Тогда под обстрел попала пожилая женщина. Она получила смертельные ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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