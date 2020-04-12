2020-04-12T12:18:43+03:00
Политика

Украина обстреляла поселки ЛНР из запрещенного вооружения

Зафиксировано повреждение 18 жилых домов
Екатерина Сорока
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В Голубовском зафиксировано повреждение 17 жилых домов, а в Донецком – 1. Фото: Представительство ЛНР в СЦККВ Голубовском зафиксировано повреждение 17 жилых домов, а в Донецком – 1. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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11 апреля украинские боевики один раз нарушили «режим тишины» в направлении Луганской Народной Республики. Под обстрелами оказались поселки Донецкий и Голубовское. Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали последствия. В результате повреждено 18 жилых домов, хозпостройки и линия электропередач.

— 11 апреля в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Новотошковское по территории Республики в поселке Голубовское зафиксировано повреждение 17 жилых домов, — говорится в сообщении. — В поселке Донецкий зафиксировано повреждение жилого дома.

Эти данные показывают, что заявления официальных представителей Киева о прекращении огня не соответствуют действительности.

Для обстрела поселков применялись запрещенное Минскими соглашениями вооружение. На месте найдены фрагменты фугасных минометных мин и боеприпасы пушек БМП-1 и БМП-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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