Украина обстреляла поселки ЛНР из запрещенного вооружения
11 апреля украинские боевики один раз нарушили «режим тишины» в направлении Луганской Народной Республики. Под обстрелами оказались поселки Донецкий и Голубовское. Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали последствия. В результате повреждено 18 жилых домов, хозпостройки и линия электропередач.
— 11 апреля в результате нарушения режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Новотошковское по территории Республики в поселке Голубовское зафиксировано повреждение 17 жилых домов, — говорится в сообщении. — В поселке Донецкий зафиксировано повреждение жилого дома.
Эти данные показывают, что заявления официальных представителей Киева о прекращении огня не соответствуют действительности.
Для обстрела поселков применялись запрещенное Минскими соглашениями вооружение. На месте найдены фрагменты фугасных минометных мин и боеприпасы пушек БМП-1 и БМП-2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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