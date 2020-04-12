2020-04-12T09:19:30+03:00
Политика

В горящей БМП погиб один украинский боевик, двое - обгорели

Машина загорелась во время обстрела территории Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Фото: Русская ВеснаВозгорание произошло из-за короткого замыкания. Фото: Русская Весна
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Украинские боевики успешно ликвидируют себя сами. БМП киевских силовиков загорелась во время обстрела ими территории Республики, в результате один боец погиб, двое получили тяжелые ожоги.

Накануне они подожгли собственный блиндаж, получив в итоге одного погибшего и четверо раненых.

Ранее он сообщил, что киевские силовики обстреляли поселки Донецкий и Голубовское, повреждения получили 18 жилых домов.

- По имеющимся данным, во время подлого обстрела мирных кварталов нашей Республики враг понес небоевые потери, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Так, нашими наблюдателями на передовой отмечено, что в ходе ведения огня произошло возгорание вражеской боевой машины пехоты, в результате чего один сгорел внутри и двое украинских боевиков получили тяжелые ожоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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