2020-04-11T15:22:56+03:00
Политика

Один погибший, трое - с ожогами: Пьяные украинские вояки подожгли собственный блиндаж

В блиндаже были ящики с боеприпасами
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские вояки научились успешно самоликвидироваться. Фото: Русская ВеснаУкраинские вояки научились успешно самоликвидироваться. Фото: Русская Весна
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Пьяные ВСУ-шники из-за неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж В итоге один боец погиб, еще трое получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Огонь быстро распространился по всей позиции, "а так как зачинщики пожара находились в состоянии алкогольного опьянения, покинуть место пожара и вынести ящики с боеприпасами они не смогли".

- Ночью с 9 на 10 апреля в районе населенного пункта Орехово военнослужащие 30-й отдельной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) в результате неосторожного обращения с огнем, используя для растопки печи дизельное топливо, подожгли собственный блиндаж, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В результате пожара и детонации боеприпасов один военнослужащий погиб на месте, трое получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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