Топ самых дорогих животных, которых дончане продают в интернете

Практически у каждого дома живет питомец. Это может быть кот, собака, хомяк или волнистый попугай. У некоторых, конечно же, сразу несколько обитателей фауны – такая уж сильная любовь к животным. Однако в последнее время модно заводить супер–породистых и экзотических «братьев меньших».

Разгуливающая по улице дама с хорьком или енотом на поводке – уже никого не удивит. Что говорить, даже мини–хрюшек выгуливают.

– Спрос на необычных и дорогих животных у нас появился не так давно. Раньше редко кто имел дело с такими видами, – рассказывает сотрудница одного из столичных зоомаркетов Ольга Корнеева. – Сейчас же в зоомагазинах можно встретить огромный ассортимент одежды, кормов и аксессуаров практически для всех видов животных.

За своими питомцами люди ухаживают, в прямом смысле слова, как за детьми. Им покупают все самое лучшее и создают комфортные условия.

В интернете полно объявлений о продаже животных. Кого там только не встретишь. Наши корреспонденты нашли в популярном сервисе объявлений самые дорогие предложения от донецких заводчиков.

1. Щенки американского Булли

Казалось бы, собака – практически самый распространенный вид домашних животных. Но это не про американских Булли. Эта порода была основана в 80–ых годах прошлого столетия. Заводчики скрестили стаффордширских терьеров и питбультерьеров. Они хотели создать добрую собаку с грозными чертами.

Эта порода была основана в 80–ых годах прошлого столетия. Фото: olx.ua

В Донецке выставили объявление о продаже четырехмесячных щенков Булли. По словам владельца, вязка импортная, указана страна Бельгия.

Стоимость – 3 000 долларов (221 000 тысяч рублей).

2. Попугай Ара Макао

Это один из самых роскошных видов Ара. В окраске смешиваются красный и голубой цвет, надклювье – цвета слоновой кости, подклювье – черное. Щеки и область вокруг глаз перьев лишены. В природе попугай обитает в Центральной Америке и северной части Южной Америки. Птицы имеют длину 85–96 сантиметров. Весят при этом около одного килограмма.

– Предлагаем вашему вниманию на продажу идеально ручную самку Ара Макао возрастом три года, разговаривает, активно идет на контакт, – пишет продавец.

Ара уж очень любит грызть мебель и имеет способность издавать громкие пронзительные крики. Фото: kot-pes.com

Однако такой вид птицы не очень пользуется спросом. Не из–за стоимости. А из–за того, что красный Ара уж очень любит грызть мебель и имеет способность издавать громкие пронзительные крики.

Стоимость – 2 900 долларов (214 000 рублей).

3.Палаванский павлиний фазан

Таких птиц в дикой природе можно встретить только на острове Палаван, что относится к Филиппинам. Живут они в густом лесу. Такие павлиньи фазаны считаются уязвимыми и даже по месту обитания защищены законом. Встретить таких птиц можно и в зоопарках, и в домашних условиях – в частном секторе. Владельцы таких фазанов говорят, что эти создания очень эффектны, а ухаживать за ними – одно удовольствие.

Такие павлиньи фазаны считаются уязвимыми и даже по месту обитания защищены законом. Фото: flowers-picturess.com

Птицы небольших размеров – длина тела 40–50 сантиметров. Большая часть оперения черного цвета с зеленым и синим отливом. Кроющие хвоста длинные, черно–коричневого цвета, с большими круглыми и овальными пятнами, отливающими сине–зеленым, черным и коричневым цветами.

Стоимость – 2 450 долларов (180 000 рублей).

4. Золотой британец «ny12»

Речь пойдет об элитной кошке британской породы. Буквы «ny» подразумевают окрас, когда лишь одна восьмая часть верхней шерсти окрашена, а остальная имеет золотистый насыщенный цвет. При этом сероватый оттенок подшерстка не допускается. Глаза у таких кошек могут быть только зеленными, изумрудными или голубовато–зеленными.

Завуалированные британские золотые котята встречаются довольно редко. Фото: olx.ua

– Завуалированные британские золотые котята встречаются довольно редко. Отсюда и цена, – рассказывает заводчик. – Многие пытаются подделать такую породу, но настоящие котятки могут получиться только от чистокровных золотых родителей.

Стоимость – 2 000 (147 000 рублей).

5. Обезьянка Белоухая игрунка

Эти мелкие приматы хорошо подходят для домашнего содержания. Однако за ними необходим особый уход.

Эти мелкие приматы хорошо подходят для домашнего содержания. Однако за ними необходим особый уход. Фото: olx.ua

– Для того чтобы они благополучно жили у вас дома им потребуется большой просторный вольер, сделанный по принципу террариума, – говорят заводчики. – Так будет легче поддерживать необходимую влажность и температуру. В природе они живут большими семейными группами. В условиях неволи их нужно тоже содержать минимум в паре. Если же обезьянка одна, то его семья должна полностью заменить его стаю, поэтому придется много времени уделять маленькому питомцу.

В интернете предлагают двухлетнюю обезьянку собственного разведения.

Стоимость – 1 100 долларов (81 000 рублей).

6. Корова голштинской породы

Голштинская порода коров была выведена путём скрещивания бельгийской, голландской и датской пород. В начале позапрошлого века скот был завезён в Соединённые Штаты Америки — там и проводилось наибольшее количество селекционных работ.

С нее хоть молоко будет. Фото: selhoz.guru

Дончанам предлагают пятилетнюю представительницу этой породы.

- Коровы этой породы способны давать рекордное количество молока в год. Но для этого необходимо тщательно за ними ухаживать. Даже цвет шерсти может повлиять на количество удоя голштинского скота. Еще коровам голштинской породы присущ высокий уровень плодовитости.

Стоимость – 1 000 долларов (74 000 рублей).

7. Сурикаты

Эти животные относятся к мелким мангустовым. Происхождение – из Южной Африки. Живут группами, каждая из них состоит из пары взрослых зверьков и их потомства. Сурикаты часто переговариваются между собой, их звуковой ряд насчитывает двадцать – двадцать пять звуковых сочетаний.

В домашних условиях сурикаты прекрасно ладят с другими животными, кошками либо собаками. Фото: pixabay.com

В домашних условиях сурикаты прекрасно ладят с другими животными, кошками либо собаками. Но только в том случае, если они дружелюбно настроены или нет других сурикатов. В присутствие других сурикатов, образуется семейная группа, которая ревностно будет защищать свою территорию от посторонних, и собаке или кошке неоднократно будет попадать.

Стоимость – 890 долларов (66 000 рублей).

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