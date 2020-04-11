За один день от украинских снарядов разбито 18 домов в поселке Голубовское

11 Апр 2020 2020-04-11T21:21:58+03:00

Обстрел со стороны Украины продолжался четыре часа

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Киевские силовики обстреляли поселки Донецкий и Голубовское, повреждения получили жилые дома. Свидетели говорят, что обстрел продолжался четыре часа!

- Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП населенные пункты Донецкий и Голубовское. Всего по населенным пунктам было выпущено 34 боеприпаса, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В результате обстрела повреждения получили 14 жилых домостроений.

Ранее разведкой ДНР было замечено размещение двух боевых бронированных машин также замечено на двух приусадебных участках села Новозвановка, и еще трех – на частной территории в населённом пункте Станица Луганская.

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ИСТОЧНИК KP.RU