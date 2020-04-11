Украина стягивает технику к Донбассу и продолжает обстрелы Республик

11 Апр 2020 2020-04-11T19:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Разведка Луганской Народной Республики обнаружила в жилом районе населенного пункта Золотое две бронированные машины ВСУ.

- Размещение двух боевых бронированных машин также замечено на двух приусадебных участках села Новозвановка, и еще трех – на частной территории в населённом пункте Станица Луганская, - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ранее президент Украины Зеленский проинспектировал участок разведения сил в селе Петровское и заверил, что Украина мечтает о мире. Как с этим сочетаются обстрелы Горловки с беспилотника, от которых погибла 25-летняя девушка, сказать сложно. Сегодня в поселке Доломитное сгорел дом от снаряда, который ВСУ сбросили с БПЛА на его крышу.

Читайте также:

Топ самых дорогих животных, которых дончане продают в интернете

«Комсомолка» отыскала объявления о продаже дорогостоящих питомцев в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU