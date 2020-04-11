2020-04-11T19:16:22+03:00
Политика

Украина стягивает технику к Донбассу и продолжает обстрелы Республик

Об этом сообщила разведка ЛНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Так выглядят дома на линии соприкосновения. Село Коминтерново после обстрела ВСУ.Так выглядят дома на линии соприкосновения. Село Коминтерново после обстрела ВСУ.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Разведка Луганской Народной Республики обнаружила в жилом районе населенного пункта Золотое две бронированные машины ВСУ.

- Размещение двух боевых бронированных машин также замечено на двух приусадебных участках села Новозвановка, и еще трех – на частной территории в населённом пункте Станица Луганская, - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ранее президент Украины Зеленский проинспектировал участок разведения сил в селе Петровское и заверил, что Украина мечтает о мире. Как с этим сочетаются обстрелы Горловки с беспилотника, от которых погибла 25-летняя девушка, сказать сложно. Сегодня в поселке Доломитное сгорел дом от снаряда, который ВСУ сбросили с БПЛА на его крышу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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