2020-04-11T18:22:32+03:00
Политика

Пока Зеленский инспектирует Петровское, ВСУ продолжают обстрелы Горловки

Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ревизор приехал. Фото: russian.rt.comРевизор приехал. Фото: russian.rt.com
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на подконтрольную ВСУ территорию Донбасса, посетил участок разведения сил в Петровском.

По мнению украинской стороны, ситуация в Петровском в последнее время «спокойная и контролируемая».

- Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки, и чтобы на земле Донбасса был установлен мир, – цитирует Зеленского официальный сайт президента Украины.

Пока Зеленский источает вокруг себя миролюбивые настроения, в Горловке прошла церемония прощания с невинно убитой снарядом ВСУ Мирославой Воронцовой. Девушке было всего 25 лет. Сегодня же ВСУ снова обстреляли с беспилотника территорию Горловки. Сгорел один дом. Вряд ли украинский президент заметил это, как и то, что ВСУ стягивают силы к границам ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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