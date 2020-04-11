Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 апреля 2020 года: что известно на данный момент

В Минздраве Республики сообщили, что по состоянию на 10.00 11 апреля коронавирус в ДНР зарегистрирован и подтвержден у 18 человек за все время. В это число входят пять больных, которые были зарегистрированы за последние сутки. Летальных случаев нет.

- За последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 11 человек. Из них 10 госпитализированы и один – самоизолирован на дому, - говорится в сообщении минздрава Республики.

Всего под наблюдением медиков в стационарах находятся 208 человек. 12 084 человека – на домашней самоизоляции.

- Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 53 человека, - говорится в сообщении министерства здравоохранения Республики.

За прошедшие сутки на «горячую линию» министерства здравоохранения по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 648 звонков.

Тем временем в организациях, учреждениях, магазинах, супермаркетах введен масочный режим. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Вчера было объявлено, что уже с 13 апреля временно приостанавливается перевозка жителей Республики для получения российских паспортов. Сообщается, что такая мера будет действовать до особого распоряжения.

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