Коронавирус в ДНР: выявили еще пять случаев, всего в Республике 18 зараженных Covid-19

В Донецкой Народной Республике выявили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно проведенным исследованиям 10 апреля, выявлено еще 5 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве Республики рассказали, что четверо зараженных – люди из числа контактировавших с инфицированными ранее.

- Среди них ребенок пяти лет, - отметили в здравоохранительном ведомстве.

Еще один случай заражения Covid-19 зафиксирован у 55 летней жительницы. Она 2 апреля приехала в Республику из Московской области. После появления первых признаков болезни она была госпитализирована.

По состоянию на шесть часов вечера 10 апреля в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них двое детей.

- Состояние всех пациентов удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории Донецкой Народной Республики нет, - рассказали в Минздраве ДНР.

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