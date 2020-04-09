Коронавирус в ЛНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19

В Луганской Народной Республике выявили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач государства Дмитрий Докашенко.

- У нас, к сожалению, еще один случай заболевшего, на этот раз в Луганске, - заявил он. - За все время в Республике это седьмой случай.

Главный санврач рассказал, что Covid-19 был обнаружен у женщины, которая контактировала с мужем, вернувшимся из Москвы.

- Сам он еще обследуется, - говорит Докашенко. - Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести.

На сегодняшний день под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 151 человек. Эти люди проходят обследования и не имеют зафиксированного диагноза Covid-19.

- Они выписываются после 14 суток динамического наблюдения, еще вчера (на обсервации) был 201 человек, - рассказывает Дмитрий Докашенко. - Правда, увеличилось число людей, прибывших из Российской Федерации. Их сегодня 1880, они все находятся на самоизоляции по месту жительства.

Напомним, что первый зараженный коронавирусом житель Республики выздоровел и был выписан из больницы.

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