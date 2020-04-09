Коронавирус в ДНР: Заразились еще пять взрослых и один ребенок

В Донецкой Народной Республике 9 апреля выявлено еще 6 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Трое заболевших из числа членов семьи и знакомых выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована. Еще двое пациентов – из числа контактов с пациентом с положительным тестом по результатам 3 апреля, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

Всего по состоянию на 17.30 в ДНР зарегистрировано 13 случаев инфицирования COVID-19, из них 1 ребенок. Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Республике нет.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 утра в ДНР было семь случаев заболевания коронавирусом. Его выявили у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации. Мужчина находился на домашней самоизоляции.

Минздрав рекомендует всем жителям ограничить посещение общественных мест и соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. А также в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции всем лицам старше 65 лет и тем, кто прибыл в Республику.

В ДНР работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов. По указанным телефонам можно получить консультацию об эпидобстановке или обратиться за помощью в случае появления симптомов заболевания.

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