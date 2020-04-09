Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 апреля 2020 года: семь зараженных, под наблюдением медиков в стационарах 198 человек

Седьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 выявили у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации. Мужчина находился на домашней самоизоляции. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- 6 апреля он обратился за медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции, после чего был госпитализирован в больницу, его состояние удовлетворительное, - рассказала Ольга Николаевна.

Родственники инфицированного также находятся в изоляции под наблюдением. Заразились они Covid-19 или нет - станет известно через две недели.

На 9 апреля в стационарах с симптомами инфекционного заболевания находится 182 человека, на домашней самоизоляции - 14424 человека. Состояние всех удовлетворительное. Выписаны из отделений с дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 47 человек.

Республике работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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