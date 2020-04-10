Коронавирус в ЛНР: что известно на данный момент

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших Covid-19 выздоровел и был выписан. Остальные шесть пациентов продолжают лечение.

Под наблюдением медиков находятся больше 150 человек. Это люди, не зараженные коронавирусом, а возможные носители инфекции, те, кто контактировал с зараженными или прибыл из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. По истечению 14 дней нахождения в обсервационном отделении, если не было выявлено никаких признаков инфекции, людей выписывают. За прошедшие сутки было выписано четверть пациентов из числа всех наблюдавшихся.

Напомним, что седьмой случай заражения Covid-19 выявили у женщины. Она контактировала с мужем, который недавно вернулся из Москвы. Сам мужчина еще находится под медицинским наблюдением. Проводится обследование.

Тем временем, в Кировске открыли обсервационное отделение на базе невралгического.

- Отделение предназначено для проведения динамического наблюдения за лицами, которые прибыли с мест опасных, неблагополучных по новой вирусной инфекции, – сообщила главный врач кировской больницы Татьяна Пахомова.

На данный момент в обсервационном отделении находятся два человеку. У них не выявлена коронавирусная инфекция, но инкубационный период нужно выдержать. За состоянием их здоровья здесь ведется строгий контроль.

Кроме этого, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая продлила режим дистанционного обучения в учреждениях образования ЛНР до улучшения эпидемической ситуации, сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

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