Коронавирус в ЛНР: В Кировске открыли обсервационное отделение
В городе Кировск Луганской Народной Республике открыли еще одно обсервационное отделение, куда будут доставлять людей для наблюдения за состоянием здоровья на время инкубационного периода коронавирусной инфекции.
- Отделение предназначено для проведения динамического наблюдения за лицами, которые прибыли с мест опасных, неблагополучных по новой вирусной инфекции, – сообщила главный врач кировской больницы Татьяна Пахомова.
Главврач отметила, что на сегодняшний день в обсервационном отделении находятся два человеку. У них не выявлена коронавирусная инфекция, но инкубационный период нужно выдержать.
- За состоянием их здоровья здесь ведётся строгий контроль. Мы измеряем им температуру утром и вечером, артериальное давление и следим за общим состоянием их здоровья, - сказала она. - При малейшем изменении состояния здоровья пациента, например, повышении температуры тела или появления признаков респираторной инфекции, пациентов из обсервационного отделения будут переводить в инфекционное.
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ИСТОЧНИК KP.RU