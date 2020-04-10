Коронавирус в ЛНР: В Кировске открыли обсервационное отделение

10 Апр 2020 2020-04-10T20:25:14+03:00

В отделение помещают людей, у которых нет коронавируса, но они могут быть носителем инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В городе Кировск Луганской Народной Республике открыли еще одно обсервационное отделение, куда будут доставлять людей для наблюдения за состоянием здоровья на время инкубационного периода коронавирусной инфекции.

- Отделение предназначено для проведения динамического наблюдения за лицами, которые прибыли с мест опасных, неблагополучных по новой вирусной инфекции, – сообщила главный врач кировской больницы Татьяна Пахомова.

Главврач отметила, что на сегодняшний день в обсервационном отделении находятся два человеку. У них не выявлена коронавирусная инфекция, но инкубационный период нужно выдержать.

- За состоянием их здоровья здесь ведётся строгий контроль. Мы измеряем им температуру утром и вечером, артериальное давление и следим за общим состоянием их здоровья, - сказала она. - При малейшем изменении состояния здоровья пациента, например, повышении температуры тела или появления признаков респираторной инфекции, пациентов из обсервационного отделения будут переводить в инфекционное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ЛНР: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 10 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU