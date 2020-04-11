В ДНР временно приостановлены выезды для получения паспорта РФ
С 13 апреля временно приостановили поездки из ДНР для получения российских паспортов на территории Российской Федерации.
- С 13 апреля 2020 года перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается, - сообщила депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.
Отмечается, что мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Республики и будет действовать до особого распоряжения.
Депутат уточнила, что прием документов будет проходить в обычном режиме. До этого поездки совершались в штатном режиме с соблюдением правила дистанции, но без получения дончанами СНИЛС.
Напомним, на 10 апреля 2020 года гражданами РФ стали 97 227 жителей ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU