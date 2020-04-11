В ДНР временно приостановлены выезды для получения паспорта РФ

11 Апр 2020 2020-04-11T09:21:13+03:00

Дончане надеются, что запрет не продлится долго. Фото: ДАН

При этом прием документов на российское гражданство идет в штатном режиме

Изменить размер текста: A A

С 13 апреля временно приостановили поездки из ДНР для получения российских паспортов на территории Российской Федерации.

- С 13 апреля 2020 года перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается, - сообщила депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

Отмечается, что мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Республики и будет действовать до особого распоряжения.

Депутат уточнила, что прием документов будет проходить в обычном режиме. До этого поездки совершались в штатном режиме с соблюдением правила дистанции, но без получения дончанами СНИЛС.

Напомним, на 10 апреля 2020 года гражданами РФ стали 97 227 жителей ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР дистанционное обучение в учебных заведениях могут продлить на май

Об этом сообщил Глава ДНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU