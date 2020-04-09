9 Апр 2020 2020-04-09T16:10:27+03:00

В ДНР дистанционное обучение в учебных заведениях могут продлить на май. Фото: chudo-udo.info

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В Донецкой Народной Республике в учебных заведениях дистанционное обучение может сохраниться и в мае. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение» при общественном движении «Донецкая Республика», сообщается на его официальном сайте.

- С большой долей вероятности, даже с учетом, что на сегодняшний день решения еще нет, в мае нам придется сохранить дистанционное обучение. Что касается экзаменов, аттестации, то министерство образования и науки сейчас работает над вариантами. В обозримом будущем решение будет принято. Будет одобрен наиболее подходящий вариант. Пока решения еще нет. Ситуация может меняться как в лучшую, так, увы, и в худшую сторону, - отметил Денис Владимирович.

На текущий момент в ДНР все образовательные учреждения на дистанционном обучении в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU