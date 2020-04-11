2020-04-11T17:05:23+03:00
Политика

Украина опять атакует Горловку с беспилотников

Сгорел жилой дом в поселке Доломитное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУ продолжают безнаказанно обстреливать мирных дончан. Фото: novorosinform.orgВСУ продолжают безнаказанно обстреливать мирных дончан. Фото: novorosinform.org
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Украинские военные снова применили ударный беспилотник на севере Горловки, сбросив боеприпас на крышу жилого дома.

- ВСУ из беспилотника сбросили боеприпас на крышу жилого дома в поселке Доломитное по улице Железнодорожная, 57, — отметил Приходько.

По его словам, обошлось без пострадавших. Дом сгорел.

- Удивляет такая безнаказанность. У нас есть ПВО? - с горечью вопрошают доведенные до крайности жители Горловки. - Только 9 апреля от подобного преступления погибла молодая девушка, также тяжелые ранения получил мужчина. И что? Где симметричные меры? Или нас можно безнаказанно уничтожать?

Сегодня Горловка прощалась с погибшей от украинского снаряда 25-летней Мирославой Воронцовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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