2020-04-12T15:22:59+03:00
Политика

В ООН обеспокоились обострением ситуации в Донбассе

В марте обстановка в Донбассе обострилась - обстрелов стало значительно больше
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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11 апреля в Горловке простились с 25-летней Мирославой Воронцовой, убитой миной, которую сбросил украинский беспилотник11 апреля в Горловке простились с 25-летней Мирославой Воронцовой, убитой миной, которую сбросил украинский беспилотникФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В марте Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от обстрелов.

- Я очень обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта, особенно в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений. В марте наша Миссия зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от таких обстрелов с обеих сторон от линии соприкосновения: двое погибших и 11 раненых на территории республик, и трое раненых – на территории, контролируемой Украиной. Это столько же, сколько за предыдущие пять месяцев, с 1 октября 2019 по 29 февраля 2020 года (один погибший и 15 раненых), – заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Тем временем, в апреле выросла интенсивность обстрелов со стороны украинских карателей территории ДНР и ЛНР. В республиках уже погибли два человека, проживавших вблизи передовой. 1 апреля - 80-летняя жительница поселка Голубовское Мария Вольгина. 9 апреля – 25-летняя жительница Горловки Мирослава Воронцова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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