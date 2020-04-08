Первый зараженный коронавирусом житель ЛНР выписан из больницы
Первый зараженный коронавирусной инфекцией житель Луганской Народной Республики был выписан из лечебного учреждения. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
- Всего в Республике на сегодняшний день выявлено шесть заболевших, один из них выздоровел и выписан. Пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений ЛНР, - сказал он.
О первом положительном тесте на коронавирус в Республике стало известно 28 марта. Спустя два дня диагноз подтвердился. Зараженного Covid-19 мужчину поместили в боксированном отделение четвертой городской больницы.
Сообщалось, что житель ЛНР вернулся в Республику из-за границы и проходил домашнюю самоизоляцию.
На сегодняшний день в Луганской Народной Республике зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 201 человек - они не заражены Covid-19, а могут быть носителями этой инфекции.
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