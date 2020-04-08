2020-04-08T13:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 6 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 8 апреля 2020 года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За все время в Республике выявили 6 случаев заражения Covid-19За все время в Республике выявили 6 случаев заражения Covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За все время в Донецкой Народной Республике выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из таких был зафиксирован вчера – Covid-19 обнаружили у 28-летнего жителя ДНР, который приехал из Москвы.

В министерстве здравоохранения Республики сообщили, что за последние сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 13 человек, все они были госпитализированы.

На данный момент под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 182 человека. В условиях домашней самоизоляции – 14424 человека, при этом 13535 человек из этого числа те, которые при пересечении границы подписали добровольное согласие на самоизоляцию.

Стоит понимать, что люди, находящиеся под наблюдением медиков – не зараженные, а лишь возможные носители инфекции. Они проходят обследование.

- Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 45 человек, - рассказывают в Минздраве. - На «горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции за сутки поступило 1008 звонков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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