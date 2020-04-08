В ДНР нет эпидемии туберкулеза

8 Апр 2020 2020-04-08T10:56:48+03:00

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Больше 100 лет борются с туберкулезом во всем мире. Если еще в 2015 году в ДНР была эпидемия этой опасной инфекции, то сейчас уровень заболеваемости туберкулезом снизился по сравнению даже с довоенным временем. И сейчас этот показатель на 5-10 процентов ниже, чем по Украине. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- По сравнению с довоенным периодом все показатели по заболеваемости туберкулеза на 25 процентов в среднем ниже, - отметила внештатный специалист по вопросам оказания противотуберкулезный помощи населению Анна Ковалева.

В мирное время в промышленном Донбассе туберкулезом болели нередко. Поэтому на Донетчине раньше других областей Украины и начали реализовывать противотуберкулезные программы. Двигателем в этом процессе был Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. И сейчас ДНР не утратила контактов с этой структурой. Глобальный фонд возобновил поставки лекарства и обновленных схем лечения этого грозного заболевания. Вакциной против туберкулеза полностью обеспечивает Российская Федерация.

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ИСТОЧНИК KP.RU