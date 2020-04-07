2020-04-07T18:08:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: зафиксирован 6 случай заражения Covid-19

Новый случай коронавируса в ДНР выявлен у 28-летнего мужчины, который приехал из Москвы
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Житель ДНР 31 марта вернулся из МосквыЖитель ДНР 31 марта вернулся из МосквыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Донецкой Народной Республике выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в министерстве здравоохранения государства.

Сообщается, что 28-летний житель ДНР приехал 31 марта из Москвы через контрольно-пропускной пункт «Успенка». Он проходил режим самоизоляции. 4 апреля он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение.

- В настоящее время находится на стационарном лечении, состояние удовлетворительное, - говорят в Минздраве. - Все лица, с кем контактировал пациент, также находятся на самоизоляции.

Это уже шестой случай заражения коронавирусной инфекцией в ДНР. Первый случай COVID-19 в Республике был выявлен у жительницы, которая вместе с семьей на частном транспорте приехала из Москвы. Вторым зараженным в Республике оказался ее сын. 3 апреля было объявлено о третьем случае заражения - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину. Еще о двух случаях сообщили вчера вечером.

По состоянию на 13.00 7 апреля в стационарных отделениях находятся 169 человек. Это не зараженные коронавирусом, а лишь возможные носители инфекции. 13 867 человека находятся в режиме домашней самоизоляции. Еще 45 человек выписаны из больниц с дважды отрицательными результатами на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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